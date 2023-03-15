Салихова назвала «предательством футбола» судейство в матче «Зенит» — «Динамо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на судейство в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») между «Динамо» и «Зенитом».

«Анархия, хаос, предательство футбола», — цитирует Салихову Metaratings.

Во втором тайме нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

Ранее агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Тюкавина, прокомментировал эпизод с падением футболиста в штрафной площади «Зенита».