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Игнатьев: было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поражении «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Игнатьев: было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»
  • РИА Новости

«У «Спартака» были моменты, но при этом он не был похож на себя. Мне очень понравился «Оренбург». Красно-белые никак не догонят «Зенит» — это было ясно. Команде сложно на сегодняшний день конкурировать», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв (17-я минута) и Дмитрий Воробьёв (23-я). 

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев увеличивает отрыв по жёлтым карточкам.

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