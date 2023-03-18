Игнатьев: было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»
- РИА Новости
«У «Спартака» были моменты, но при этом он не был похож на себя. Мне очень понравился «Оренбург». Красно-белые никак не догонят «Зенит» — это было ясно. Команде сложно на сегодняшний день конкурировать», — цитирует Игнатьева Metaratings.
Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв (17-я минута) и Дмитрий Воробьёв (23-я).
«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев увеличивает отрыв по жёлтым карточкам.