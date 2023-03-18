Игнатьев: было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поражении «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«У «Спартака» были моменты, но при этом он не был похож на себя. Мне очень понравился «Оренбург». Красно-белые никак не догонят «Зенит» — это было ясно. Команде сложно на сегодняшний день конкурировать», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе оренбургской команды мячи забили Юрий Ковалёв (17-я минута) и Дмитрий Воробьёв (23-я).

«Оренбург» расположился на шестой строчке, набрав 31 очко. «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России с 40 очками.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев увеличивает отрыв по жёлтым карточкам.