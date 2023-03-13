Дубли Промеса и Малкома, победа «Локомотива» вдевятером и споры о голе Боржеса: чем запомнился 19-й тур РПЛ

«Спартак» и «Зенит» вырвали победы у «Факела» и «Химок» лишь на последних минутах, предварительно пропустив по два мяча за короткое время. При этом дублями в составе фаворитов отметились лучшие бомбардиры первенства — Квинси Промес и Малком. ЦСКА и «Оренбург» разгромили «Крылья Советов» дома и «Сочи» в гостях, забив по четыре безответных мяча. «Локомотив» на выезде взял верх над «Ахматом», несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова, а «Краснодар» обыграл «Динамо» после выдворения с поля Муми Нгамалё, хотя второй гол Кади Боржеса вызвал много споров. Чем запомнился 19-й тур РПЛ — в материале RT.

Нелогичный разгром «Сочи»

После победы «Сочи» над ЦСКА в дебютном матче под руководством Курбана Бердыева болельщики ждали продолжения удачной серии в домашней встрече с «Оренбургом». Казалось, южанам по силам набрать три очка и вплотную приблизиться к топ-5. Однако на деле их ждал полный разгром — 0:4.

Несмотря на счёт, критиковать команду сложно, ведь соперники проявили чудеса реализации. Согласно показателю ожидаемых голов (xG), они должны были отличиться не больше одного раза (1,13), а забили целых четыре. Невероятное везение: все удары в створ оказались результативными. В свою очередь, хозяева нанесли почти в два раза больше выстрелов по воротам (15:7), но ни разу не огорчили Николая Сысуева.

Подопечным Марцела Лички сильно помог красивый гол Кирилла Капленко на 45-й минуте. Белорусский опорник, в этом сезоне ещё не отличавшийся, из-за пределов штрафной мощно пробил в ближний угол без шансов для Сослана Джанаева. После перерыва опытный вратарь пропустил ещё трижды. Новичок команды Матиас Перес отметился дебютным голом после розыгрыша стандарта. Иван Башич аккуратно покатил снаряд низом в дальний угол с линии штрафной, а Юрий Ковалёв воспользовался удачным отскоком и переиграл оппонента с близкой дистанции.

Таким образом, Бердыев потерпел одно из самых крупных поражений в карьере. При этом его команда впервые пропустила столько безответных мячей в домашних стенах. «Оренбург» же в шестой раз в нынешнем сезоне записал себе в актив четыре гола и больше.

Тяжёлая победа «Спартака»

Первые весенние матчи национального первенства получились для «Спартака» крайне непростыми. В кубковых встречах с «Локомотивом» красно-белые продемонстрировали отличную физическую готовность и заслуженно прошли в следующий этап. Однако в РПЛ они в домашних стенах столкнулись с куда более ожесточённым сопротивлением уступающих в классе «Урала» и «Факела». Причём игры во многом получились похожими, разве что результат оказался разным.

Противостояние с воронежцами началось для хозяев успешно. Уже на 18-й минуте Квинси Промес открыл счёт и отметился юбилейным, 100-м голом в составе москвичей. Он стал седьмым футболистом в истории клуба, достигшим этой отметки, вторым, сделавшим это в XXI веке, после Егора Титова и первым легионером. А незадолго до перерыва нидерландец оформил дубль и разменял вторую сотню. Помимо этого, он временно оторвался в гонке бомбардиров от Малкома и Владимира Писарского.

Что касается совпадений, во втором матче подряд не обошлось без отменённого гола Александра Соболева. На этот раз судьи после просмотра повтора не засчитали его из-за небольшого офсайда. Зато в добавленное к первому тайму время они назначили спорный пенальти в ворота Александра Селихова за слабое касание соперника со стороны Данила Пруцева. К этому моменту Хызыр Аппаев успел один мяч отыграть, а новичок «Факела» Реда Рабеи реализовал одиннадцатиметровый. Хозяева, конечно, могут предъявлять претензии рефери, но в первую очередь должны разобраться, почему, уверенно ведя в счёте, расслабились и пропустили дважды за семь минут.

В отличие от встречи с «Уралом», для «Спартака» всё закончилось хорошо. В концовке Абаскаль пошёл ва-банк, перейдя на игру в навал, и такая тактика принесла успех. После подачи с фланга и скидки Соболева чужие ворота поразил вышедший на замену Кристофер Мартинс Перейра. Но тренер после финального свистка бросился не к подопечным, а к главному арбитру Владиславу Безбородову. Лишь вмешательство футболистов уберегло его от неприятного разговора.

Несгибаемый характер «Локомотива»

На первый план судьи вышли и в противостоянии «Ахмата» и «Локомотива». В Грозном Павел Кукуян по истечении часа встречи оставил железнодорожников вдевятером. На 20-й минуте вторую жёлтую получил назначенный капитаном Станислав Магкеев, а на 60-й — Максим Ненахов. Однако все четыре «горчичника» скорее не вызвали вопросов. Поэтому злым гением красно-зелёных следует считать не рефери, а Бернарда Беришу, заработавшего на себе три карточки.

Зимой он крайне нелестно отозвался о Магкееве, в частности, назвал его футболистом не самого высокого уровня, которого косовар «может разрывать». Опорник наверняка читал то интервью и уже в дебюте в отместку наступил сопернику на ногу. Позже заведённый Станислав ударил по голове в центральном круге Ивана Олейникова, за что был удалён. Но от него ненужные эмоции, видимо, передались Ненахову, который успел сорвать атаку на Берише и тоже ударить его по ногам.

Удивительно, что, несмотря на два удаления, гости добились успеха. В самом начале матча результативную комбинацию разыграли новички Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Последний после заброса партнёра из глубины ворвался в свободную зону и переиграл Гиорги Шелию. Так форвард не только забил дебютный мяч за «Локо», но и в возрасте 18 лет и 129 дней стал автором одного из самых юных голов команды в РПЛ. Рекорд принадлежит Хвиче Кварацхелии, отличившемуся в 18 лет и 87 дней.

Также в составе москвичей следует отметить другого новичка: с приходом Ильи Лантратова им удалось решить вратарскую проблему. В Грозном именно вдохновенная игра уроженца Белгородской области помогла набрать важнейшие три очка, хотя соперник нанёс 23 удара. Особенно запомнилось двойное спасение незадолго до финального свистка, когда Лантратов сначала чудом среагировал на выстрел Гамида Агаларова головой, а затем перевёл мяч в штангу после добивания Владимира Ильина. Всего в активе Ильи пять сейвов.

Важный успех «Краснодара»

А в Краснодаре состоялась крайне интересная тренерская дуэль. Отношения выясняли два сербских специалиста — Владимир Ивич и Славиша Йоканович. Они встретились впервые, ранее их пути не пересекались. При этом команды специалистов подошли к игре в разном моральном состоянии. Если «Динамо» обыграло «Крылья Советов» и поднялось на чистое четвёртое место, то «Краснодар» не только потерпел неудачу в Кубке России, но и не сумел обыграть «Торпедо» в РПЛ. Начало нового этапа в карьере Ивича получилось не лучшим.

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Отчётный поединок тоже складывался непросто. Уже на 19-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. По причине повреждения Фёдора Смолова молодой форвард попал в стартовый состав в национальном первенстве впервые с октября. Но и лишившись статуса джокера, он продолжил великолепно делать свою работу и забил четвёртый мяч в последних пяти турах РПЛ. Также в его активе гол в кубковом матче с «Крыльями Советов» в феврале.

Больше поводов для радости у поклонников бело-голубых не было. Зато болельщики южан получили возможность насладиться великолепными действиями Кади Боржеса. Новичок неплохо выглядел и в предыдущих встречах, но в субботу переломил ход противостояния двумя точными ударами. В первом случае невольно помог ему Антон Шунин, не сумевший зафиксировать мяч в руках. Зато во втором бразилец всё сделал сам. Он сместился с правого фланга в центр, по пути обыграв оппонента, и закрутил снаряд в дальний угол.

При этом Йоканович остался крайне недоволен решением судей засчитать судьбоносный мяч. По его мнению, Мозес Кобнан находился в положении вне игры и перекрывал обзор Шунину. На повторе видно, что нигериец действительно был в офсайде, но арбитры, видимо, посчитали, что в пассивном и не принимал участия в эпизоде.

В промежутке между двумя голами Кади «Динамо» вдобавок осталось в меньшинстве. Муми Нгамалё получил прямую красную за опасный прыжок шипами в голеностоп Эдуарду Сперцяну. Окончательно же всё стало ясно в добавленное арбитром время, когда Никита Кривцов мощным ударом с линии штрафной снял все вопросы. «Краснодар» одержал крайне важную победу сразу с нескольких точек зрения. Она стала дебютной для Ивича в чемпионате России и первой для коллектива в РПЛ с октября. К тому же южане обыграли бело-голубых впервые за 4,5 года.

Неожиданные проблемы «Зенита»

Перед домашним матчем с «Химками» мало кто мог предположить, что у «Зенита» возникнут проблемы, ведь петербуржцы давно приучили всех, что с лёгкостью набирают свои очки в национальном первенстве. Тем более в стане аутсайдера, по информации СМИ, незадолго до встречи с лидером разгорелся конфликт. Якобы главный тренер Спартак Гогниев едва не подрался с отстранёнными от занятий с основой Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

Однако в итоге фаворит с огромным трудом одержал победу, а его противостояние с аутсайдером напомнило сражение «Спартака» и «Факела». Лидер команды Малком тоже легко оформил дубль, только сделал это к 55-й минуте. Более того, имел место и юбилей: бразилец провёл за сине-бело-голубых 100-й матч. Также он догнал Промеса в гонке бомбардиров турнира.

Далее хозяева, как и красно-белые, расслабились и моментально за это поплатились. Только если воронежцы забили дважды за семь минут, то химчане — за 11. Причём сравняли счёт они тоже с пенальти, назначенного после просмотра повтора. Михаил Кержаков очевидно сбил в штрафной Александра Руденко. А злым гением «Зенита» стал не славящийся высокой результативностью Бутта Магомедов. Сначала он покатил мяч между ног вратарю, получив идеальную передачу от Давида Кобесова, а затем реализовал одиннадцатиметровый.

Но, как и в случае с москвичами, спасением стал точный выстрел резервиста. В столице отличился Перейра, а в городе на Неве — Густаво Мантуан. К слову, бразильца вполне можно называть джокером коллектива, ведь он записал себе в актив уже четвёртый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ после выхода на замену. Причём в дерби с ЦСКА его удар тоже принёс победу.

Удивительная реализация ЦСКА

А вот армейцы не испытали никаких сложностей в противостоянии с «Крыльями Советов». Они забили в ворота Ивана Ломаева четыре безответных мяча и не только прервали трёхматчевую серию поражений в чемпионате, но и одержали первую победу в родных стенах с сентября.

Главной головной болью Владимира Федотова является реализация, но на этот раз его подопечные использовали все моменты, которые имели, поскольку по показателю xG набрали всего 1,33. Сработали и кадровые ходы тренера. Например, Антон Заболотный впервые в нынешнем сезоне РПЛ появился в старте и забил дебютный мяч в рамках турнира с декабря 2021 года. Также он принял участие ещё в одной голевой комбинации: после его выстрела Ломаев отразил мяч прямо на Фёдора Чалова. Отличиться удалось и вернувшемуся в строй после дисквалификации Ивану Облякову. Так москвичи ещё в первом тайме довели счёт до крупного. А на 75-й минуте точку во встрече на розыгрыше корнера поставил Виллиан Роша.

Самарцы же провели одну из худших встреч за последнее время. Они не только не справились с высоким прессингом хозяев и допустили грубые результативные ошибки на своей половине, но и ничего не показали в атаке. Гости нанесли всего один удар в створ. Во многом это обусловлено тем, что красно-синие справились с ключевой задачей — закрыли Писарского. За игру он совершил 29 касаний (11-е место в команде) и нанёс два неточных выстрела, а по истечении часа был заменён.