Критичная ошибка Мешкова, уникальное достижение Лебеденко и успешный дебют Бердыева: чем запомнился 18-й тур РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» из-за ошибок центральных защитников и решения арбитра Виталия Мешкова, а в матче «Динамо» с «Крыльями Советов» судейская бригада не засчитала три взятия ворот. «Торпедо» увезло ничью из «Краснодара» благодаря голу 39-летнего Игоря Лебеденко, а дубль Луки Джорджевича помог «Сочи» одержать победу над ЦСКА в дебютной встрече под руководством Курбана Бердыева. «Зенит» же воспользовался осечками конкурентов и увеличил отрыв до восьми очков. Чем запомнился 18-й тур РПЛ — в материале RT.

Обидная осечка «Спартака»

Судейские скандалы в РПЛ порой затмевают сам футбол. К сожалению, не обошлось без них и в первом туре после возобновления сезона. Яркий результативный матч «Спартак» — «Урал» после финального свистка обсуждали исключительно через призму ошибки Виталия Мешкова в концовке. На 86-й минуте при равном счёте москвичи удачно подали стандарт у чужих ворот. Илья Помазун сыграл на выходе, но столкнулся с игроком и упал на газон. Александр Соболев оказался первым на отскоке и добил мяч в пустой створ. Однако рефери дал свисток ещё до удара, посчитав, что Кристофер Мартинс Перейра нарушил правила на вратаре. Коллеги на VAR же вмешаться не могли, поскольку гол не был засчитан, и лишь проверили эпизод на отсутствие офсайда.

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Неудивительно, что красно-белые, потеряв важнейшие очки, не скрывали негодования. Жёстче всех высказался Соболев, поздравивший болельщиков с победой и с иронией заверивший, что не имеет претензий к арбитру. А руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов объяснил решение не подавать жалобу в КДК РФС очевидностью помарки. И лишь Гильермо Абаскаль тактично напомнил, что судейство не входит в зону его ответственности.

Но если оставить за скобками решение Мешкова, «Спартак» на победу скорее не наиграл. Более того, екатеринбуржцы дважды выходили вперёд. Хозяева вновь не обошлись без провалов в обороне. Сначала дебютант Премьер-лиги Алексис Дуарте сбил в штрафной Алексея Каштанова, и рефери, посмотрев повтор, назначил пенальти, реализованный Раем Влутом. А после перерыва Эрик Бикфалви замкнул прострел Александра Юшина при полном попустительстве опекуна.

К счастью для хозяев, в их составе нашёлся неожиданный спаситель — Руслан Литвинов. Не славящийся высокой результативностью опорник оформил первый дубль в карьере. Причём оба его гола получились эффектными. В добавленное к первому тайму время он забил дальним ударом пусть и с помощью рикошета, а на 75-й минуте поставил точку в комбинации после скидки пяткой в исполнении Перейры. Тем не менее у коллектива Абаскаля ещё останется возможность для мести, ведь они дважды встретятся с «Уралом» в полуфинале «Пути РПЛ» Кубка России.

Результативный джокер «Динамо»

«Динамо» и «Крылья Советов», напротив, уже провели две встречи на предыдущей стадии турнира, и самарцы оказались сильнее (2:1, 1:1). Зато москвичи одержали важнейшую с учётом осечек «Ростова», ЦСКА и «Спартака» домашнюю победу в РПЛ. Гостям, вероятно, не хватило в основе Владимира Писарского. Игорь Осинькин отсутствие новичка в старте объяснил проблемами со здоровьем.

Этот матч тоже дал повод для обсуждения работы судейской бригады, ведь Иван Сиденков при помощи коллег на VAR отменил сразу три гола. Однако его решения вопросов не вызывали. В первом тайме дважды пострадала команда с берегов Волги. Мяч Амара Рахмановича не засчитали из-за офсайда у ассистировавшего ему Гленна Бейла. А Бенхамин Гарре перед тем, как поразить чужие ворота, подыграл себе рукой. Во второй половине противостояния Сиденков уже занял сторону «Крыльев Советов», когда розыгрыш стандарта точным ударом с близкой дистанции завершил Фёдор Смолов. Посмотрев повтор, судья определил, что выполнивший скидку Роберто Фернандес опирался на оппонента.

Но в концовке бело-голубые всё же вырвали три очка благодаря джокеру Константину Тюкавину. Многие болельщики критикуют Славишу Йокановича за то, что он оставляет молодого форварда в резерве, но тот приносит пользу, появляясь на поле и со скамейки. Вот и на этот раз он на 91-й минуте поразил створ, воспользовавшись пасом Дмитрия Скопинцева. Для футболиста этот гол стал третьим в нынешнем сезоне РПЛ после выхода на замену, и он делит лидерство по этому показателю ещё с семью игроками, в том числе одноклубником Ярославом Гладышевым. А ворота самарцев Тюкавин и вовсе поразил второй раз менее чем за месяц. В первом кубковом матче он также получил шанс в концовке и успел сравнять счёт.

Очередной разгром от «Зенита»

Перед возобновлением чемпионата страны поклонники «Спартака» ещё тешили себя иллюзиями о борьбе за чемпионство с «Зенитом». Однако после первых же матчей 2023 года петербуржцы увеличили отрыв от москвичей до восьми очков и приблизились к завоеванию очередного титула. Они выходили на поле сразу после главного преследователя и не оставили шансов «Нижнему Новгороду», добившись седьмого разгрома в сезоне.

Главным героем в составе сине-бело-голубых стал Малком. Бразилец после получения российского паспорта провёл вдохновенную игру. Он не просто оформил дубль, но забил дебютные мячи в РПЛ как прямым ударом со стандарта, так и головой. Особенно красивым получился первый, когда нападающий со штрафного закрутил снаряд в ближнюю девятку в обвод стенки. Попутно он догнал в гонке бомбардиров турнира Писарского и Квинси Промеса. В активе троих по 14 результативных ударов. А после финального свистка Малком даже пошутил на тему нового гражданства, призвав называть его Малкиным.

Отметились на табло и россияне. Андрей Мостовой дважды ассистировал партнёрам, а Александр Ерохин записал себе в акти 50-й гол в Премьер-лиге в карьере. Единственной ложкой дёгтя можно назвать не реализованный в первом тайме Далером Кузяевым пенальти. Хавбек пробил намного выше створа.

Удивительная сенсация от «Торпедо»

Не обошлось в 18-м туре и без сенсации. Причём совершила её команда, на которой все успели поставить крест. «Торпедо» замыкало таблицу с шестью очками и вдобавок вылетело из Кубка страны, потерпев поражение от выступающего в Первой лиге «Акрона». Но автозаводцы неожиданно сумели остановить на выезде «Краснодар» и набрали дебютные очки в чемпионате с начала октября и под руководством Андрея Талалаева. Южане, напротив, продлили неудачную серию: в восьми последних встречах РПЛ они довольствовались всего одной победой.

На этот раз хозяева вправе сетовать на невезение, поскольку владели подавляющим преимуществом. Пропустив уже на девятой минуте, подопечные Владимира Ивича обрушили шквал атак на ворота аутсайдера и нанесли почти два десятка ударов. Но мяч упорно не шёл в створ. Дважды гостей спасли стойки, а гол Кади Боржеса судья отменил из-за нарушения правил. Во втором тайме фаворита всё-таки прорвало. По истечении часа противостояния Сергей Петров восстановил равновесие после прохода по лицевой и аккуратного паса в исполнении Ильзата Ахметова. А вскоре Эдуард Сперцян вывел Джона Кордобу на рандеву с Александром Довбней, и тот свой момент не упустил.

Однако последнее слово осталось за «Торпедо». На 78-й минуте счёт сравнял вышедший незадолго до того на замену Игорь Лебеденко. Гол ветерана получился историческим, ведь он отличился в возрасте 39 лет 9 месяцев и 6 дней и стал самым возрастным автором забитого мяча в чемпионатах России. Футболист побил державшийся почти 23 года рекорд Сергея Наталушко.

Третье подряд поражение ЦСКА

Также в воскресенье состоялось возвращение самого возрастного на данный момент тренера РПЛ. Курбан Бердыев, возглавивший «Сочи» зимой, провёл первый матч в национальном первенстве почти за четыре года. При этом ему сразу предстояло сойтись с неудобным соперником, ведь именно ЦСКА команды специалиста уступали чаще всего (18 раз).

На стадионе «Фишт» коллективы были ближе к ничьей. Небольшим преимуществом владели гости, но футболисты создали приблизительно равное количество моментов и в целом действовали предельно аккуратно, тем более оба наставника насытили линию обороны, сделав ставку на схемы с тремя центральными защитниками. Не обошлось и без отменённых голов. Мячи Георгия Мелкадзе и Мойзеса не засчитали из-за офсайда.

Но в концовке всё решила одна грамотная рокировка от мэтра. Он бросил в бой Луку Джорджевича вместо Мелкадзе, и тот спустя минуту открыл счёт, откликнувшись на великолепный заброс Артура Юсупова. На этом черногорец не остановился и вскоре оформил дубль, первым оказавшись на отскоке в чужой штрафной. Успешный выход на замену форварда стал приятной неожиданностью, ведь до того в нынешнем сезоне он не отличался.

А вот дела ЦСКА в РПЛ продолжают идти не лучшим образом. В последних семи турах москвичи одержали лишь одну победу и потерпели третье поражение подряд, хотя пока держатся в топ-5. В свою очередь Владимир Федотов впервые уступил бывшей команде. До того он только в текущем сезоне трижды взял над ней верх как в чемпионате, так и в Кубке России.