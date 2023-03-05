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Гол Лебеденко помог «Торпедо» сыграть вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

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Московское «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Лебеденко помог «Торпедо» сыграть вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ
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Встреча проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

В составе автозаводцев отличились Илья Стефанович (9-я минута), Игорь Лебеденко (78-я).

У «Краснодара» отличились Сергей Петров (62-я), Джон Кордоба (70-я).

Таким образом, «Торпедо» с семью очками занимает последнюю строчку в таблице. «Краснодар» с 26 очками поднялся на седьмое место.

Ранее гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ.

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