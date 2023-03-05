Гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Крыльями Советов» в РПЛ
- Gettyimages.ru
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Автором победного гола стал нападающий Константин Тюкавин.
Главный арбитр игры Иван Сиденков после подсказки ВАР отменил два забитых мяча гостей и один гол хозяев.
Таким образом, «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 20 очками занимают 11-ю строчку.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» победил «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ.