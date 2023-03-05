Кобелев назвал Тюкавина «волшебной палочкой» в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Со стороны очень сложно судить, кто заслуживает играть больше. Это должен решать тренерский штаб. Но хорошо, когда Славиша Йоканович включает вариативность: выпускает Тюкавина, Смолов при этом опускается назад. Там его не ждут. На этой позиции он способен отдать передачу, да и сам пройти и забить. А Константин — волшебная палочка. Он выходит, создаёт моменты и забивает», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.