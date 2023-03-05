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Бердыев: футболисты «Сочи» проявили характер в матче с ЦСКА

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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о победе над московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Бердыев: футболисты «Сочи» проявили характер в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Я сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьёзного уровня», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что главное надо было сыграть дисциплинированно во всех линиях.

«Нет игроков, которые не участвуют в обороне или атаке. Нет игроков, которые не борются за каждый мяч. Вот это мне нравится из того, что я сегодня увидел», — заключил Бердыев.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. В первом официальном матче под его руководством команда одержала победу над ЦСКА (2:0).

Приморский клуб с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 29 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Лука Джорджевич заявил, что «Сочи» обыграл ЦСКА благодаря тяжёлым тренировочным сборам.

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