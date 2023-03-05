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Джорджевич: «Сочи» обыграл ЦСКА благодаря тяжёлым тренировочным сборам

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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Джорджевич: «Сочи» обыграл ЦСКА благодаря тяжёлым тренировочным сборам
  • РИА Новости

«Нет никакого секрета, просто мы провели хорошие сборы. Хорошо подготовились, сегодня удалось выйти и забить первым касанием», — цитирует Джорджевича «Матч ТВ».

По словам форварда, он был уверен, что рано или поздно голы придут.

«Выиграть матч — это великолепно. Когда приходит новый тренер, у всех игроков есть дополнительная эмоция, все хотят показать себя. Было интересно и тяжело, выиграли сегодня из-за хороших сборов», — заключил Джорджевич.

Черноморская команда переиграла ЦСКА со счётом 2:0. Дубль оформил Джорджевич (72-я и 78-я минуты).

«Сочи» занимает седьмое место в таблице чемпионата России с 28 очками. ЦСКА на пятом с 29 очками.

Ранее московское «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ.

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