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ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче с «Уралом»

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) даст оценку эпизоду с отменённым голом нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 18‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Ситуация с отменённым голом плюс-минус простая и понятная. Если обращения от клуба нет, а ситуация очевидная и оба департамента понимают, что есть ошибка, то для её признания эпизод не требуется выносить на ЭСК», — приводит слова Каманцева РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры Мешков отменил гол Соболева, дав свисток до завершения атаки хозяев.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками располагается на десятой строчке.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.

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