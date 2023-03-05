ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче с «Уралом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) даст оценку эпизоду с отменённым голом нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 18‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Ситуация с отменённым голом плюс-минус простая и понятная. Если обращения от клуба нет, а ситуация очевидная и оба департамента понимают, что есть ошибка, то для её признания эпизод не требуется выносить на ЭСК», — приводит слова Каманцева РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры Мешков отменил гол Соболева, дав свисток до завершения атаки хозяев.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками располагается на десятой строчке.

Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.