ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым голом «Спартака» в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Ситуация с отменённым голом плюс-минус простая и понятная. Если обращения от клуба нет, а ситуация очевидная и оба департамента понимают, что есть ошибка, то для её признания эпизод не требуется выносить на ЭСК», — приводит слова Каманцева РИА Новости.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. В концовке игры Мешков отменил гол Соболева, дав свисток до завершения атаки хозяев.
После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Урал» с 22 очками располагается на десятой строчке.
Ранее в «Спартаке» заявили, что не станут обращаться в ЭСК РФС из-за незасчитанного гола Соболева.