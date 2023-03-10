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«Чемпионат»: тренер «Химок» едва не подрался с двумя футболистами из-за конфликта на тренировке

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У главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева возник конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
«Чемпионат»: тренер «Химок» едва не подрался с двумя футболистами из-за конфликта на тренировке
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат», инцидент произошёл 9 марта на базе подмосковного клуба.

По информации источника, отстранённые от тренировок с основной командой Гулиев и Тихий занимались в тренажёрном зале перед занятием основы. Когда команда пришла в тренажёрку вместе с главным тренером, игроки ещё не закончили все упражнения, что привело Гогниева в ярость.

Тренер начал кричать на игроков и говорить им, что они ему не нужны. Перепалка на высоких тонах длилась несколько минут, после чего основная команда отправилась на тренировку, которую в итоге проводили помощники наставника из-за того, что он не нашёл в себе моральных сил проводить её.

Вместо тренировки Гогниев отправился в номер на базе к Тихому и Гулиеву, чтобы вновь обсудить произошедшее. В итоге конфликт продолжился, и только благодаря сотруднику безопасности «Химок» он не перерос в драку.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гогниева набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее «Химки» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в матче 18-го тура РПЛ.

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