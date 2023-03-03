«Факел» и «Химки» сыграли вничью с двумя голами в матче РПЛ

Воронежский «Факел» и подмосковные «Химки» не смогли выявить победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе коллектива Дмитрия Пятибратова мяч забил Георгий Гонгадзе (44-я минута). В команде из Московской области отличился Маркос Гильерме (21-я). Нападающий «Химок» Резван Мирзов не смог реализовать пенальти (20-я).

«Факел» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ.