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«Факел» и «Химки» сыграли вничью с двумя голами в матче РПЛ

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Воронежский «Факел» и подмосковные «Химки» не смогли выявить победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
«Факел» и «Химки» сыграли вничью с двумя голами в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе коллектива Дмитрия Пятибратова мяч забил Георгий Гонгадзе (44-я минута). В команде из Московской области отличился Маркос Гильерме (21-я). Нападающий «Химок» Резван Мирзов не смог реализовать пенальти (20-я).

«Факел» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ.

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