«Факел» и «Химки» сыграли вничью с двумя голами в матче РПЛ
- РИА Новости
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Игра на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.
В составе коллектива Дмитрия Пятибратова мяч забил Георгий Гонгадзе (44-я минута). В команде из Московской области отличился Маркос Гильерме (21-я). Нападающий «Химок» Резван Мирзов не смог реализовать пенальти (20-я).
«Факел» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ.