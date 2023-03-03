«Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ
- © Пресс-служба «Пари НН»
Форма была создана вместе с PARI и болельщиками.
На дизайн вдохновила главная достопримечательность города — стрелка, разделяющая Волгу и Оку. Именно там расположен стадион нижегородского клуба, а его координаты теперь находятся на груди у игроков.
Стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. А ещё одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы.
4 марта «Пари НН» сыграет в новой форме в матче 18-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».
Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.