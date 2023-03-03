Узнать больше

«Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ

Короткая ссылка
«Пари Нижний Новгород» представил новую форму, в которой сыграет несколько матчей весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
«Пари НН» сыграет в новой форме в весенней части РПЛ
  • © Пресс-служба «Пари НН»

Форма была создана вместе с PARI и болельщиками.

На дизайн вдохновила главная достопримечательность города — стрелка, разделяющая Волгу и Оку. Именно там расположен стадион нижегородского клуба, а его координаты теперь находятся на груди у игроков.

Стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. А ещё одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы.

4 марта «Пари НН» сыграет в новой форме в матче 18-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».

Ранее стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить