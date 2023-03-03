Стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу

Пресс-служба Кубка России по футболу опубликовала расписание матчей 1/2 финала «Пути РПЛ» и второго этапа 1/4 финала «Пути регионов».

Первый матч «Крылья Советов» — ЦСКА в полуфинале «Пути РПЛ» пройдёт 15 марта и начнётся в 17:30 мск. «Спартак» проведёт встречу с «Уралом» 14 марта в 20:00 мск.

Ответные игры состоятся 4-6 апреля.

В четвертьфиналах «Пути регионов» 14 марта состоится матч «Акрон» — «Локомотив» (17:30 мск), 15 марта пройдут встречи «Ахмата» с «Краснодаром» (15:00 мск) и «Зенита» с «Динамо» (20:00 мск), а 16 марта «Пари НН» сыграет с «Ростовом».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с «Крыльями Советов».