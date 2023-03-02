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Федотов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Крыльями» в Кубке России

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».
Федотов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Крыльями» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них», — приводит слова Федотова пресс-служба московского клуба.

Он также подчеркнул, что ожидает интересное противостояние команд.

В другом матче 1/2 финала «Пути РПЛ» сыграют екатеринбургский «Урал» и столичный «Спартак».

Первые встречи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Динамо» на втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России.

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