Тихонов — о первом голе Пиняева за «Локо»: он грамотно использовал свободное пространство

Восьмикратный чемпион московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру нападающего Сергея Пиняева в составе столичного «Локомотива».

«Когда он перешёл в «Локомотив», я понимал, что он будет основным игроком. Пиняеву нужно пространство, он убежал и исполнил. В первой игре со «Спартаком» на Кубок его прикрыли, поэтому Галактионов его заменил», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его мнению, Пиняев в конце осенней части сезона-2022/23 сделал большой скачок вперёд.

«В Самаре он выходил на замену, ждал своего часа, когда стал играть в основном составе, посмотрите, как стали хороши при нём «Крылья», — заключил Тихонов.

Пиняев в зимнее трансферное окно перешёл в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов». 18-летний форвард забил первый гол за новую команду в матче 19-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0).

Ранее сообщалось, что голкипера Илью Лантратова признали лучшим игроком матча Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Локомотив».