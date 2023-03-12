Фернандес считает, что «Краснодар» второй мяч в ворота «Динамо» забил из офсайда

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«На поле сложно было сказать, что было. Казалось, что должен был быть офсайд в эпизоде со вторым голом. Не в моих привычках обсуждать работу арбитра, но в некоторых моментах, по-моему, он неверно принимал решения», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Ивича.

В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).

На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.

«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое.

Ранее Славиша Йоканович заявил, что «Краснодар» забил второй гол «Динамо» из пассивного офсайда.