Йоканович считает, что «Краснодар» забил второй гол «Динамо» из пассивного офсайда
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«Если говорить о втором голе, с моей точки зрения, очевидно, что игрок «Краснодара» был в офсайде. Конечно, я не судья, и не могу компетентно ответить, но, на мой взгляд, было положение вне игры», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что футболисты столичной команды до красной карточки достаточно хорошо играли и создали большое количество опасных моментов.
«Даже после удаления было несколько опасных подходов, но, к сожалению, победить не удалось», — заключил он.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Ивича.
В составе победителей дублем отметился Кади Боржес на 24-й и 67-й минутах. Ещё один мяч на счету Никиты Кривцова (90 + 3). За гостей голом отметился Константин Тюкавин (19-я).
На 58-й минуте игры арбитр удалил игрока «Динамо» Муми Нгамалё.
«Динамо» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Краснодар» (29) — седьмое.
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