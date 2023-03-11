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«Спартак» обыграл «Факел» благодаря голу Мартинса

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Столичный «Спартак» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» обыграл «Факел» благодаря голу Мартинса
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес (18 и 41-я), Кристофер Мартинс (86-я). У «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (43-я), Реда Рабеи (45+4, пенальти).

Таким образом, столичный клуб набрал 40 очков и находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее гол Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в РПЛ.

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