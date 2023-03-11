Гол Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в РПЛ

Столичный «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.

В составе железнодорожников также были удалены Станислав Магкеев (9-я и 20-я минуты), Максим Ненахов (42-я и 60-я).

Таким образом, железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Ранее гол Влута принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в РПЛ.