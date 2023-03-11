Гол Пиняева принёс «Локомотиву» победу над «Ахматом» в РПЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «Ахмат Арене» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Пиняев.
В составе железнодорожников также были удалены Станислав Магкеев (9-я и 20-я минуты), Максим Ненахов (42-я и 60-я).
Таким образом, железнодорожники набрали 19 очков и закрепились на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 29 очками располагается на шестой строчке.
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