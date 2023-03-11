Узнать больше

Промес пообещал проставиться одноклубникам по случаю 101-го гола за «Спартак»

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на свой 101-й гол в составе красно-белых в матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».
Промес пообещал проставиться одноклубникам по случаю 101-го гола за «Спартак»
  • Gettyimages.ru

«Организую ли в команде мероприятие по случаю 101-го гола? Да, будет у меня такая «проблема». Действительно куда-то придётся вывести и сводить на ужин ребят. Без них бы не справился. Они этого заслуживают!» — цитирует Промеса Sport24.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. На шестом месте располагается Егор Титов (106 мячей), на первом — Никита Симонян (160).   

Ранее сообщалось, что Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить