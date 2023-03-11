Промес пообещал проставиться одноклубникам по случаю 101-го гола за «Спартак»
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«Организую ли в команде мероприятие по случаю 101-го гола? Да, будет у меня такая «проблема». Действительно куда-то придётся вывести и сводить на ужин ребят. Без них бы не справился. Они этого заслуживают!» — цитирует Промеса Sport24.
«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. На шестом месте располагается Егор Титов (106 мячей), на первом — Никита Симонян (160).
Ранее сообщалось, что Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом».