Промес пообещал проставиться одноклубникам по случаю 101-го гола за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на свой 101-й гол в составе красно-белых в матче 19-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Организую ли в команде мероприятие по случаю 101-го гола? Да, будет у меня такая «проблема». Действительно куда-то придётся вывести и сводить на ужин ребят. Без них бы не справился. Они этого заслуживают!» — цитирует Промеса Sport24.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. На шестом месте располагается Егор Титов (106 мячей), на первом — Никита Симонян (160).

Ранее сообщалось, что Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом».