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Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом»

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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс оценил игру своего одноклубника Квинси Промеса в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Мартинс назвал Промеса героем «Спартака» в матче с «Факелом»
  • Gettyimages.ru

«Не чувствую себя героем матча, героем матча всегда становится команда. Квинси, который преодолел отметку в 100 мячей за «Спартак», герой. Он проделал хорошую работу. Самое главное сегодня — три очка, мы должны поработать над тем, что пропустили два гола», — цитирует Мартинса ТАСС.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» одержал победу со счётом 3:2. Промес оформил дубль. 31-летний голландский полузащитник записал в свой актив 101 гол в составе красно-белых. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю. На шестом месте располагается Егор Титов (106 мячей), на первом — Никита Симонян (160).   

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). 

Ранее Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Промесе.

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