Джикия: давайте не будем говорить громких слов, что Промес — легенда «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём одноклубнике Квинси Промесе после матча 19-го тура чемпионата России.

«Можно ли его назвать живой легендой «Спартака»? Давайте не будем говорить громких слов. Самое главное, что он здесь, забивает голы, приносит пользу команде. Что будет позже, посмотрим, не мне судить, кто легенда, а кто нет», — цитирует Джикию Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2. Игрок оформил дубль.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы). Игрок брал со «Спартаком» все российские трофеи. 31-летний голландец забил 101 мяч за красно-белых.

Ранее Промеса признали лучшим игроком матча Российской премьер-лиги «Спартак» — «Факел».