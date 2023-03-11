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Терехов — о матче с «Оренбургом»: в +15 °C должно быть немного стыдно людям, которые готовят такие поля

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Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о поражении в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
Терехов — о матче с «Оренбургом»: в +15 °C должно быть немного стыдно людям, которые готовят такие поля
  • РИА Новости

«После поражения было бы неправильно пенять на поле. Но зрители, эксперты и комментаторы видели, какое на юге России поле. В +15 °C должно быть немного стыдно людям, которые готовят такие поля», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

Мячи забили Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51-я), Иван Башич (68-я), Юрий Ковалёв (75-я).

«Сочи» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (28) располагается на седьмой позиции.

Ранее главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча с «Оренбургом».

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