Бердыев — о разгроме от «Оренбурга»: играли слишком авантюрно

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Два разных тайма. В первом — достаточно неплохо играли, но после второго пропущенного мяча ребята начали играть авантюрно, за что мы вместе и поплатились. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

Мячи забили Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51-я), Иван Башич (68-я), Юрий Ковалёв (75-я).

«Сочи» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (28) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча «Сочи» — «Оренбург».