Аршавин — о матче с «Оренбургом»: «Сочи» после второго гола нужно было раскрываться

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Оренбург».

«По этой игре можно сказать, что «Оренбург» вовремя забивал. Понятно было, что после второго гола «Сочи» нужно было раскрываться. «Оренбург» реализовывал свои моменты на свободном пространстве. «Сочи» во втором тайме не сделал ничего», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

Мячи забили Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51-я), Иван Башич (68-я), Юрий Ковалёв (75-я).

«Сочи» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (28) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Павел Кукуляк обслужит матч «Зенит» — «Динамо» в Кубке России.





