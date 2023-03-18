Мостовой считает, что победа над ЦСКА сделает «Зенит» чемпионом на 90%

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Зенита».

«Зенит» тоже может потерять очки в матче с ЦСКА. Если петербургский клуб выиграет, то процентов на 90 он уже чемпион. «Спартак» и «Зенит» отличаются тем, что у них длинная скамейка. Есть Руслан Литвинов и другие ребята», — цитирует Мостового РИА Новости.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом».