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Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»
  • РИА Новости

«К матчу все наши игроки готовы. Все готовятся к «Зениту» в полном объёме. Агапов уже неделю занимается в общей группе. Роша готовится по собственной программе. Всё будет хорошо — завтра появится на футбольном поле», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19:30.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Иван Сергеев не работают в общей группе петербургской команды перед матчем с ЦСКА.

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