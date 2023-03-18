Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»
- РИА Новости
«К матчу все наши игроки готовы. Все готовятся к «Зениту» в полном объёме. Агапов уже неделю занимается в общей группе. Роша готовится по собственной программе. Всё будет хорошо — завтра появится на футбольном поле», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта. Начало — в 19:30.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Иван Сергеев не работают в общей группе петербургской команды перед матчем с ЦСКА.