Барриос и Сергеев не тренируются в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Иван Сергеев не работают в общей группе петербургской команды перед матчем 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», 17 марта подопечные Сергея Семака провели занятие перед вылетом в Москву.

Напомним, что Сергеев пропустил две последние встречи «сине‑бело‑голубых» из‑за травмы, а Баррисом получил повреждение в игре 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в воскресенье, 19-го числа. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 19:30.

После 19 туров РПЛ петербуржцы набрали 48 очков и возглавляют турнирную таблицу. Подопечные Владимира Федотова с 32 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в Кубке России.