Узнать больше

«Факел» разгромил «Сочи» в 20-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Факел» одержал победу над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Факел» разгромил «Сочи» в 20-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Георгий Гонгадзе с пенальти, Руслан Магаль и Матвей Ивахнов на 34-й, 73-й и 79-й минутах.

На 81-й минуте с поля был удалён игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Факел» находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятый (28 баллов).

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в матче РПЛ.. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить