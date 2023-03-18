«Факел» разгромил «Сочи» в 20-м туре РПЛ

«Факел» одержал победу над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Георгий Гонгадзе с пенальти, Руслан Магаль и Матвей Ивахнов на 34-й, 73-й и 79-й минутах.

На 81-й минуте с поля был удалён игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Факел» находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятый (28 баллов).

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