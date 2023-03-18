Булыкин: похоже, Бердыев перехвалил «Сочи» после победы над ЦСКА

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Сочи» в матче с «Факелом».

«В первом матче Бердыева они хорошо сыграли с ЦСКА. Бердыев, возможно, похвалил, и потом они что‑то расслабились. А сейчас уступают сопернику, которому явно не должны проигрывать», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

«Сочи» после возобновления чемпионата нанёс поражение московскому ЦСКА (2:0). Но затем крупно уступил «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3).

26 ноября 2022 года владелец клуба «Сочи» Борис Ротенберг сообщил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды.

«Сочи» по итогам 20 туров с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Бердыев объяснил причины поражения «Сочи» в матче с «Факелом».