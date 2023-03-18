Узнать больше

Бердыев объяснил причины поражения «Сочи» в матче с «Факелом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом».
Бердыев объяснил причины поражения «Сочи» в матче с «Факелом»
  • РИА Новости

«Думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать. Потеря Дркушича на разминке — это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Георгий Гонгадзе с пенальти, Руслан Магаль и Матвей Ивахнов на 34-й, 73-й и 79-й минутах.

На 81-й минуте с поля был удалён игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Факел» находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятый (28).

Ранее нападающего «Факела» Маркова признали лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить