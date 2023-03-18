Бердыев объяснил причины поражения «Сочи» в матче с «Факелом»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом».

«Думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать. Потеря Дркушича на разминке — это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов завершилась со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Георгий Гонгадзе с пенальти, Руслан Магаль и Матвей Ивахнов на 34-й, 73-й и 79-й минутах.

На 81-й минуте с поля был удалён игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, «Факел» находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятый (28).

Ранее нападающего «Факела» Маркова признали лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи».