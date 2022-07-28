Деньги против амбиций: почему реванш с Мейвезером может поставить крест на карьере Макгрегора

Конор Макгрегор может провести второй поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером — младшим. По информации британских СМИ, бойцы уже дали согласие на участие в реванше, а официально о нём будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что схватка пройдёт в лёгком весе, гонорар экс-чемпиона UFC составит более $150 млн. Почему американец заинтересован в организации боя и как это может отразиться на перспективах ирландца в MMA — в материале RT.

Конор Макгрегор ещё не успел заявить о полноценном возвращении в строй после полученной в поединке с Дастином Порье тяжёлой травмы, а многие уже гадают, с кем ирландец сразится в следующий раз. Сообщалось о его желании подняться в полусредний вес и подраться с Камару Усманом, ходили слухи о встрече с лишённым титула чемпиона UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой, однако в британских СМИ появился ещё более неожиданный вариант продолжения карьеры звезды смешанных единоборств. По информации таблоида The Sun, тот намерен провести реванш с Флойдом Мейвезером — младшим по правилам бокса.

Отмечается, что идею организовать ответную битву подал американец, предложивший сопернику гонорар в размере $157,9 млн. Бой планируется провести в весовой категории до 70,3 кг и присвоить ему статус профессионального. Причём на этом якобы настаивает сам Макгрегор, жаждущий нанести Мейвезеру первое поражение. Не определён лишь формат схватки. Сообщается, что ирландец настаивает на десяти раундах, но консенсуса пока нет.

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По словам источника издания, Флойд рассчитывает завершить свою фантастическую карьеру на высокой ноте, поэтому намерен устроить «крупнейший вечер бокса», аналогов которому не было. А после ухода из спорта всецело сосредоточиться на раскрутке своего протеже — Джервонты Дэвиса. В конце мая тот в очередной раз защитил титул регулярного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) в сражении с Роландо Ромеро и уже в скором времени может бросить вызов Девину Хейни.

Понять мотивацию 45-летнего Мейвезера предельно просто. Он собирается пошуметь напоследок и стать участником одного из самых обсуждаемых событий года, попутно заработав ещё пару сотен миллионов долларов. Их битва пятилетней давности наглядно продемонстрировала разницу в классе между спортсменами, и нет никаких предпосылок, что с того момента расстановка сил заметно поменялась.

Да, Флойд стал гораздо старше, но даже в этом возрасте способен с лёгкостью переиграть Конора в ринге. И пусть его не самые яркие выступления в схватках с Логаном Полом и Доном Муром не вводят в заблуждение. Ради профессионального поединка Мейвезер вновь приведёт себя в великолепную форму и будет почти так же опасен, как в 2017-м. За многие годы он зарекомендовал себя как феноменальный профессионал, никогда не позволявший себе недооценку противника.

С Макгрегором дело обстоит иначе. Делая громкие заявления, он явно готовил почву для возвращения в смешанные единоборства. Подтверждали это в том числе нарезки с тренировок, на которых ирландец отрабатывал удары травмированной ногой, и заявления его наставника Джона Каваны. В середине июля тот рассказал, что Конор провёл первый за долгое время спарринг по грэпплингу и приятно впечатлил. И на фоне всего этого новость о реванше с Мейвезером кажется крайне нелогичной.

Можно предположить, что Макгрегора вновь привлёк гонорар. В 2017-м из-за перспективы заработать большие деньги он оставил смешанные единоборства практически на два года, что стоило ему не только двух чемпионских званий, но и проигрыша в важнейшей схватке. Даже после длительного простоя и на фоне серьёзных проблем с дисциплиной и алкоголем ирландец оказал Хабибу Нурмагомедову достойное сопротивление и забрал у него один раунд.

Трудно представить, как всё могло сложиться, продолжай он выступать на регулярной основе. Безусловно, победа над россиянином в том бою всё равно кажется маловероятной, ведь по стилю Хабиб был кошмарным оппонентом для Конора. Но составить ему ещё большую конкуренцию он был вполне способен.

Пять лет назад решение Макгрегора попробовать себя в боксе выглядело чуть более обоснованным. На момент первой встречи с Мейвезером ему не исполнилось и 30 — впереди было более чем достаточно времени для успешного возвращения в MMA (впоследствии он так и не смог им должным образом распорядиться).

Тем не менее тогда было крайне недальновидно упускать шанс заработать кучу денег и в разы поднять свою медийность. Конор был всемирно известным спортсменом и до боксёрского поединка, но в ходе его раскрутки обрёл суперзвёздный статус. Да и полученные за выступление деньги использовал с толком, открыв собственный бизнес.

Тогда Макгрегор планомерно развивал собственный бренд, попутно продвигая смешанные единоборства в массы. Сейчас же складывается впечатление, что он не понимает, чего хочет на самом деле. С одной стороны, ирландец горит желанием отомстить за недавние поражения и вновь вернуться на вершину. И это крайне амбициозная цель, ведь ранее такое почти никому не удавалось. У мужчин особняком стоит легендарный Рэнди Кутюр. В 2000 году он в возрасте 37 лет впервые завоевал титул в тяжёлом весе, а спустя семь лет вернул его себе. У женщин подобным достижением может похвастаться Карла Эспарза. Но в этом случае надо делать поправку и на конкуренцию в минимальном весе, и на то, каким образом ей досталось звание.

Добиться такого в нынешнем лёгком дивизионе — архисложная задача: он переполнен сильнейшими спортсменами, а многие из них либо крайне неудобны для Макгрегора, либо уже брали над ним верх. Те же Чарльз Оливейра и Ислам Махачев заметно превосходят его в борьбе, а Порье дважды побеждал Конора за последние два года. Да, в обоих случаях ирландцу помешали проблемы с ногой, но сути дела это не меняет — обе схватки проходили явно не по его сценарию.

В свою очередь, переход в полусреднюю категорию и вовсе сродни самоубийству. Пусть за последнее время Макгрегор заметно прибавил в мышечной массе, но представить его сражающимся на равных с Усманом практически невозможно. Тот наголову превосходит его в «физике» и борцовских навыках, да и в ударной технике стал заметно опаснее. Вспомнить хотя бы, как он отправил в глухой нокаут Хорхе Масвидаля — ещё одну звезду смешанных единоборств.

Но если всё это можно оправдать стремлением что-то доказать всему миру и приблизиться к повторению достижения Кутюра, то реванш с Мейвезером явно не имеет ничего общего с амбициями и спортом. Согласившись на это, Макгрегор вновь выберет деньги. Только на этот раз у него уже не останется даже теоретических шансов реанимировать карьеру и попытаться сказать последнее слово в MMA.

Судя по всему, так же считает и Дана Уайт, жёстко раскритиковавший идею организации ответного боя между Макгрегором и Мейвезером. Он не только назвал её чушью, но и заверил, что ни при каких обстоятельствах не будет содействовать проведению этого реванша. И есть основания полагать, что в этом случае он может руководствоваться не только корыстными целями. На протяжении многих лет президент UFC называл ирландца своим любимым бойцом и относился к нему очень тепло. А в мире MMA всем известно, как он обращается с теми, кто ему небезразличен.

В этом контексте можно упомянуть Чака Лидделла — ещё одну легенду чемпионата. В своё время Уайт исполнял обязанности его менеджера, а после длительной совместной работы в UFC называл своим другом и одним из лучших людей, которых можно встретить в жизни. И когда тот заметно сдал и потерпел подряд три поражения нокаутом, Дана настоял на его уходе из спорта и назначил на должность вице-президента промоушена по развитию бизнеса. И всё это для того, чтобы тот не испытывал проблем с деньгами и не имел соблазна вновь вернуться в октагон.

Впоследствии Уайт всё же не смог уберечь его от этого. В 2018 году почти 49-летний Лидделл в третий раз сразился с Тито Ортисом и потерпел сокрушительное поражение. Однако сам Уайт не приложил к этому руку и до последнего пытался отговорить американца от боя. Не исключено, что и сейчас он старается оградить Макгрегора от очередного неверного решения.

Вопрос лишь в том, прислушается к нему ирландец и продолжит планомерную подготовку к возвращению в смешанные единоборства или вновь побежит за большим чеком. Так или иначе, именно в ближайшие месяцы решится будущее Макгрегора в спорте. И ещё одна ошибка может окончательно поставить крест на его карьере.