Мейвезер объявил о создании своей команды в NASCAR
- Gettyimages.ru
- © Johnny Nunez/WireImage
Команда The Money Racing дебютирует в NASCAR в гонке «500 миль Дайтоны» и планирует принять участие в ещё ряде гонок сезона-2022. За команду Мейвезера будет выступать гонщик Кац Грала под номером 50.
«Я люблю быстрые машины и соревнования. Знаю, что в NASCAR будет непросто, однако простые занятия я считаю недостойными. Думаю, что переход в автомобильный спорт — это отличный вариант для развития бренда Мейвезера», — цитирует официальный сайт NASCAR бывшего боксёра.
Ранее сообщалось, что пилот команды «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл ралли-марафон «Дакар».