Мейвезер объявил о создании своей команды в NASCAR

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о создании своей команды в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).
Мейвезер объявил о создании своей команды в NASCAR
  • Gettyimages.ru
  • © Johnny Nunez/WireImage

Команда The Money Racing дебютирует в NASCAR в гонке «500 миль Дайтоны» и планирует принять участие в ещё ряде гонок сезона-2022. За команду Мейвезера будет выступать гонщик Кац Грала под номером 50.

«Я люблю быстрые машины и соревнования. Знаю, что в NASCAR будет непросто, однако простые занятия я считаю недостойными. Думаю, что переход в автомобильный спорт — это отличный вариант для развития бренда Мейвезера», — цитирует официальный сайт NASCAR бывшего боксёра.

Ранее сообщалось, что пилот команды «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл ралли-марафон «Дакар».

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