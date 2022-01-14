Пилот «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл ралли-марафон «Дакар»

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Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КамАЗ-мастер», стал победителем ралли-марафона «Дакар».
Пилот «КамАЗ-мастер» Сотников выиграл ралли-марафон «Дакар»
  • Legion-Media

На заключительном, 12-м этапе Сотников преодолел дистанцию 164 км за один час 42 минуты 41 секунду.

Вторым на спецучастке стал чех Мартин Мацик, отставший от победителя на 32 секунды, а тройку лучших замкнул другой россиянин — Эдуард Николаев (+1:40).

Для Сотникова эта вторая победа в общем зачёте ралли «Дакар» в карьере.

При этом пилоты «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал по итогам марафона: Николаев стал вторым (+9:58), а третьим — Антон Шибалов (+1:11:11).

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.

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