Экипаж Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем 11-го этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.
Экипаж Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков
  • Legion-Media

Николаев преодолел дистанцию спецучастка, протяжённость которого составляет 346 км, за 3:54:45.

Второй и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно. 

В общем зачёте грузовиков перед заключительным этапом лидирует Сотников, далее идут Николаев (+8,18) и ещё один пилот «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

Ранее экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.

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