Экипаж Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков
- Legion-Media
Николаев преодолел дистанцию спецучастка, протяжённость которого составляет 346 км, за 3:54:45.
Второй и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно.
В общем зачёте грузовиков перед заключительным этапом лидирует Сотников, далее идут Николаев (+8,18) и ещё один пилот «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.
Ранее экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.