Экипаж Николаева выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем 11-го этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Николаев преодолел дистанцию спецучастка, протяжённость которого составляет 346 км, за 3:54:45.

Второй и третье места также заняли экипажи «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова соответственно.

В общем зачёте грузовиков перед заключительным этапом лидирует Сотников, далее идут Николаев (+8,18) и ещё один пилот «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.

Ранее экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков.