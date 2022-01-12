Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

Короткая ссылка
Российский экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.
Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков
  • Legion-Media

Сотников преодолел дистанцию спецучастка в 375 км за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер» — экипажи Эдуарда Николаева (+1,27) и Андрея Каргинова (+1,49).

Ралли-рейд проходит в Саудовской Аравии. 11-й этап состоится 13 января. Длина спецучастка составит 346 км.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл девятый этап ралли «Дакар» среди грузовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить