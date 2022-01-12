Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков
- Legion-Media
Сотников преодолел дистанцию спецучастка в 375 км за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер» — экипажи Эдуарда Николаева (+1,27) и Андрея Каргинова (+1,49).
Этап 10, первые экипажи грузового зачёта на финише СУ:— KAMAZ-master КАМАЗ-мастер (@KAMAZmasterTEAM) January 12, 2022
1. Сотников 03:14:15
2. Николаев +00:01:27
3. Каргинов +00:01:49
4. Касале +00:02:35
5. Шибалов +00:03:09
6. Мацик +00:03:46#Дакар2022#Камазмастер
Ралли-рейд проходит в Саудовской Аравии. 11-й этап состоится 13 января. Длина спецучастка составит 346 км.
Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл девятый этап ралли «Дакар» среди грузовиков.