Экипаж Сотникова выиграл десятый этап ралли «Дакар» в зачёте грузовиков

Российский экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на десятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Legion-Media

Сотников преодолел дистанцию спецучастка в 375 км за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе и третье места также заняли представители «КамАЗ-мастер» — экипажи Эдуарда Николаева (+1,27) и Андрея Каргинова (+1,49). Этап 10, первые экипажи грузового зачёта на финише СУ:

1. Сотников 03:14:15

2. Николаев +00:01:27

3. Каргинов +00:01:49

4. Касале +00:02:35

5. Шибалов +00:03:09

6. Мацик +00:03:46#Дакар2022#Камазмастер — KAMAZ-master КАМАЗ-мастер (@KAMAZmasterTEAM) January 12, 2022 Ралли-рейд проходит в Саудовской Аравии. 11-й этап состоится 13 января. Длина спецучастка составит 346 км. Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл девятый этап ралли «Дакар» среди грузовиков.