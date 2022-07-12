Макгрегор ответил Джейку Полу на вызов, назвав его неудачником

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил боксёру и YouTube-блогеру Джейку Полу.
Макгрегор ответил Джейку Полу на вызов, назвав его неудачником
  • AP

«Ты неудачник, малыш. Ты никто», — написал Конор Макгрегор в социальных сетях.

Пол вызвал ирландца на поединок, назвав себя и его бизнесменами. Он считает, что им прилично заплатят за совместный бой.

Напомним, что Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор заявил, что он лучше всех.

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