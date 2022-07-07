Макгрегор рассказал, кто из ирландцев может стать следующим чемпионом UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своём соотечественнике Йене Гэрри.

«Гэрри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос. Поздравляю, Йен, продолжай в том же духе, брат!» — написал Макгрегор в соцсетях.

На счету 24-летнего ирландца 14 побед, восемь из которых нокаутом, и одно поражение.

2 июля Гэрри на турнире UFC 276 в Неваде одержал победу над американцем Габриэлем Грином единогласным решением судей.

Ранее Макгрегор заявил, что он лучше всех.