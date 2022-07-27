Уайт назвал чушью слухи о реванше Макгрегор — Мейвезер
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«Это полный бред. Эта история взята из британского таблоида. Это полная чушь», — приводит слова Уайта TMZ.
СМИ сообщали, что боксёр готовится к поединку с Макгрегором, который должен состояться в следующем марте на Ближнем Востоке. Отмечается, что Мейвезер предложил ему $157,9 мнл за бой-реванш.
Напомним, что в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в бою по правилам бокса техническим нокаутом.
В послужном списке 45-летнего Мейвезера — 50 побед, 27 из которых нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.
Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Уайт рассказал, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не получил назначение на следующий поединок.