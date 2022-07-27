Уайт назвал чушью слухи о реванше Макгрегор — Мейвезер

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном проведении повторного боя между ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и американским боксёром Флойдом Мейвезером.

«Это полный бред. Эта история взята из британского таблоида. Это полная чушь», — приводит слова Уайта TMZ.

СМИ сообщали, что боксёр готовится к поединку с Макгрегором, который должен состояться в следующем марте на Ближнем Востоке. Отмечается, что Мейвезер предложил ему $157,9 мнл за бой-реванш.

Напомним, что в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в бою по правилам бокса техническим нокаутом.

В послужном списке 45-летнего Мейвезера — 50 побед, 27 из которых нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Конор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Уайт рассказал, почему шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не получил назначение на следующий поединок.