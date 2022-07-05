Макгрегор заявил, что достоин включения в Зал славы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ждёт, когда его включат в Зал славы организации.

«С нетерпением жду своего включения в Зал славы. Я буду там. Лучший во всём. Все рекорды за мной: самый быстрый нокаут, количество нокдаунов, победы нокаутом в наибольшем числе дивизионов», — написал Макгрегор.

Ирландец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Конор Макгрегор сообщил о планах вернуться в октагон.