Восторг Шунина, шутка Лещука и силовой приём на Крапивникове: что обсуждали после дебюта Овечкина за «Динамо»

Александр Овечкин после дебюта за футбольное «Динамо» сравнил себя с клоуном на льду, но признался, что в этот вечер сбылась его мечта. В свою очередь, родители хоккеиста предположили, что их сын мог добиться успеха во всех видах, и объяснили, почему, выйдя на поле в Москве, он рисковал получить большой штраф. А новые партнёры остались в восторге от забившего победный мяч форварда. Так, по словам Антона Шунина, спортсмен не провёл с командой ни одной тренировки. А Игорь Лещук, в шутку размазавший торт по лицу Егора Крида, восхитился силовым приёмом нападающего на футболисте «Амкала» Крапивникове.

«Клоун на льду! Но я получил удовольствие»

Дебют Александра Овечкина можно смело назвать главным событием июня в российском футболе. В скудный на события период межсезонья «Динамо» и «Амкал» порадовали болельщиков и устроили настоящий праздник.

Главным его героем стал сам хоккеист, который за отведённые ему 12 минут забил мяч, оказавшийся в итоге победным. После этого он под овации трибун ушёл на замену. Но в перерыве, когда эмоции немного утихли, спортсмен оценил свою игру достаточно скромно.

Также по теме «Мечта сбылась»: чем запомнился дебют Овечкина за футбольное «Динамо» Александр Овечкин отметился голом в товарищеском футбольном матче и помог «Динамо» одолеть команду блогеров «Амкал». Нападающий вышел...

«Клоун на льду! Но я получил удовольствие. Кайф! Игрой доволен. Был и силовой приём — хоккейная ситуация. Славиша Йоканович перед матчем сказал получать удовольствие, сыграть в тело пару раз», — приводит слова форварда «Р-Спорт».

Уже по окончании встречи Овечкин признался, что в этот вечер сбылась его мечта, и объяснил, почему выйти на поле именно в составе бело-голубых для него было особенно важно.

«Мой отец играл за московское «Динамо» и получил травму. Это противостояние больше для него, чем для меня», — рассказал Александр в интервью «Матч ТВ».

Он также признался, что опасался за своё физическое состояние, поскольку в настоящий момент находится в отпуске, и даже за небольшой отрезок времени успел устать от сильной духоты.

«Уже на разминке понял, что будет тяжеловато. Пришлось себя поливать водой. Жара, духота. Но в игру я вошёл более-менее нормально. Хорошо, что следил за Фёдором Смоловым, как он двигается. Мне очень помогло: я смотрел за его передвижениями и взаимодействовал с ним», — добавил нападающий.

Гол хоккеиста получился необычным вдвойне, ведь он забил левой ногой, хотя является правшой и на площадке также играет под эту руку.

«Вообще я странный. Пишу правой, кидаю левой, бью по мячу левой, а играю в хоккей под правую руку. Вот такой я своеобразный», — объяснил Овечкин.

Также он порадовался тому факту, что хотя бы в чём-то превзошёл Уэйна Гретцки, который в футболе не забивал, и поделился впечатлениями от знакомства с Йокановичем.

«Спокойный мужик. По-моему, он всего лишь пять дней руководит командой. Уверенный в себе человек. Думаю, всё у него в «Динамо» будет в порядке», — выразил надежду Александр.

Наконец, уже в микст-зоне, уставший, но счастливый, он подчеркнул, что не готов дебютировать за сборную России по футболу, несмотря на шуточный пост национальной команды в социальных сетях, и изъявил желание ещё раз сыграть за «Динамо», если поступит такое предложение.

Не скрывали радости и родители спортсмена, которые присутствовали на «ВТБ Арене» и воочию наблюдали за тем, как сын поражает ворота «Амкала». Особенно важно это было для его отца Михаила, который сам выступал за бело-голубых.

«Сегодня большое счастье, что Саша вышел за команду мастеров... Он попал в историю. Хорошо «положил», тут не в фантики играют. Очень доволен, молодец... Конечно, он сделал своё дело — забил победный и, как король, присел на лавочку. Спасибо тренеру, тому, кто придумал его взять в команду. И народ на трибуны подтянулся», — рассказал мужчина.

Более того, по его словам, приняв предложение столичного клуба, хоккеист рисковал нарваться на крупный штраф от «Вашингтон Кэпиталз», поскольку, согласно контракту, ему запрещено играть в другие виды спорта.

В свою очередь, Татьяна Овечкина, тренировавшая «Динамо» баскетбольное, особенно подчеркнула, что, вопреки слухам, Александру никто не поддавался.

«Момент очень хороший, красивый. Самое главное — не понарошку был забит мяч, а по игре... Под Сашу никто не подстраивался. Может кто-то подумать, что так специально сделали, — совсем нет. Хороший гол, я рада за него. Он мало того что нападающий, так ещё и плеймейкер классный. Саша отлично видит площадку — и в хоккее, и в футболе», — подчеркнула Овечкина.

При этом родители в один голос назвали сына крайне одарённым и разносторонним человеком, который, если бы не хоккей, легко мог проявить себя практически во всех видах спорта.

«Одного выкинул из маршрутки и забил»

Полностью остались довольны игрой и в руководстве «Динамо». Клуб организовал отличное мероприятие и привлёк на трибуны более 15 тыс. зрителей. А генеральный директор москвичей Павел Пивоваров подчеркнул, что трансляция матча собрала больше 1 млн просмотров.

«Саша забил. Контракт отработан. Мы победили. Все довольны. Возможно ли продление соглашения? Надо рассмотреть новый. Все получили удовольствие, и настроение отличное. Что касается матчей с блогерскими командами, подумаем. Оценим охват, который получили... Интересно, сколько просмотров наберёт видео с Сашиным голом. И исходя из этого сделаем вывод, будем ли делать что-то подобное в дальнейшем», — подвёл итоги функционер.

В восторге от игры хоккеиста остались и его новые партнёры. Так, Антона Шунина особенно поразил тот факт, что он не провёл с командой ни одной тренировки, но вышел на поле и продемонстрировал достаточно высокий уровень.

«Хотел бы его поздравить с отличной игрой. Забил — что может быть лучше… Был очень рад за него. Первый же удар в створ — и сразу гол. Плюс получилась красивая комбинация. Но пока ему тяжеловато. В хоккее ты вышел на площадку, совершил пару действий и сел на скамейку. Здесь таких частых замен нет. Поэтому даже десять минут отыграть непросто. Хоккей и футбол — всё-таки немного разные виды спорта. Но он выглядел отлично и помог нам», — подчеркнул голкипер.

Также он объяснил, кому принадлежала идея забрать у него капитанскую повязку и отдать нападающему. По его признанию, такое предложение сделали Йоканович и руководство, а игроки его полностью поддержали.

А резервный вратарь «Динамо» Игорь Лещук в этот вечер запомнился, пожалуй, даже больше коллеги. И дело вовсе не в спасениях. Матч с «Амкалом» клуб совместил с празднованием 28-го дня рождения известного певца Егора Крида. До игры он исполнил несколько своих композиций, а после в качестве подарка ему преподнесли огромный торт. В этот момент футболист «зачерпнул» большой кусок рукой и размазал по лицу удивлённого именинника. Впрочем, тот оценил шутку и принялся обниматься с голкипером. Сам же Лещук объяснил своё поведение командной традицией.

«Раз он пришёл в гости на наш стадион, традиции отменять нельзя. Что сказал Егор? Ничего такого. Он оценил прикол. Охранник? Это его работа. Он же не знал, что так будет. А я никого не предупреждал. Некоторые ребята из команды, конечно, знали. Но если бы сказали представителям Егора, то и ему бы передали. И уже не получилось бы сюрприза», — отметил голкипер.

Как и Шунин, он положительно оценил игру Овечкина и удивился, как ему удалось за такой короткий отрезок игрового времени открыть счёт.

«Одного выкинул из маршрутки и забил. Я его спрашивал, будут ли силовые приёмы. Он обещал обойтись без них, но, как видим, не вышло», — посмеялся вратарь.

Также он не упустил возможности поддеть соперника, назвав медиафутбол пародией на футбол профессиональный. По его мнению, бело-голубые могли выиграть и крупнее, но не ставили перед собой такой задачи. Вместе с тем он признал, что 15 тыс. человек пришли скорее не на «Динамо», а ради «Амкала» и концерта Крида.

«В целом ребята — молодцы. Делают крутое шоу. Добились того, что играют на огромном стадионе с командой РПЛ. Значит, они всё делают правильно... Для клуба и привлечения новых болельщиков такие матчи нужны. Но с точки зрения футболиста хочется играть с более серьёзными оппонентами и профессионалами. Но, надеюсь, «Амкал» прибавит. И в следующий раз, если встретимся, будет хотя бы 0:3», — добавил Лещук.

В свою очередь, Захарян также восхитился силовым приёмом Овечкина на Михаиле Крапивникове в самом дебюте встречи. Эпизод явно запомнился всем не меньше гола.

«Овечкин — супер, забил мяч. Было бы больше времени, больше бы забил. Чего ему не хватает? Может быть, техники. Видел, как катком Майка убрал корпусом. Хоккей, хоккей, куда там Майку против него?» — цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

«Знал, что буду с ним на одном фланге, и ждал этот силовой»

Не сильно расстроился даже сам герой данного момента Крапивников. Он со смехом подчеркнул, что благодаря хоккеисту станет намного популярнее, ведь видео должно войти во многие спортивные подборки. Забавно, что перед игрой футболист в социальных сетях запустил голосование, делать ли силовой на именитом сопернике.

«Знал, что буду с ним на одном фланге, и ждал этот силовой. Шутил в раздевалке, что либо он меня, либо я его подловлю, чтобы отлетел, а потом буду бегать по полю и прятаться, лишь бы не поймал. Как ощущения? Ну не как под поезд, но он крепкий. Такая машина. Но подловить хотелось. Когда полез, он удивился: «Ты что делаешь?» А я ему: «Ты что, кирпич?» Кстати, после этого он быстро забил», — сказал Крапивников.

А сам гол, по его признанию, поверг игроков «Амкала» в шок. Никто не ожидал, что хоккеист сумеет в касание нанести настолько точный, неберущийся выстрел в дальний угол.

«Я был в шоке, ведь этот гол разойдётся по всему миру. Наш вратарь Фёдор Маслов так и сказал: «Я пропустил от такого человека, что меня теперь все увидят». Мне всё понравилось, было круто до 85-й минуты», — поделился эмоциями Крапивников.

При этом он назвал предположения, что Овечкину дали забить намеренно, полным бредом. Более того, футболист положительно оценил игру «Амкала», ведь до 82-й минуты команда уступала со счётом 0:1. Но целый ряд замен негативно сказался на результате.

«У нас выходят люди из Comedy Club. Понятно, что такой матч бывает раз в жизни. Хотелось, чтобы все сыграли, почувствовали эти эмоции. Шла равная игра, а потом шесть рокировок, и всё. Уровень сильно разнится. Когда против тебя выходят Смолов и Константин Тюкавин, то Фил Воронин, который шутит на сцене, ничего им не может противопоставить. Но зато он получил кучу позитива и теперь имеет возможность придумать новые шутки», — посмеялся Крапивников.

Более того, он признался, что существовала вероятность выхода на поле в составе «Амкала» именинника Крида, но договориться сторонам не удалось, да и «Динамо» выставило состав, близкий к оптимальному.

«Думали, бело-голубые выступят смешанным ростером. Но у них новый тренер, и он тоже просматривает игроков. Понятно, что они только вышли из отпуска пару дней назад. Поэтому для них это не было шоу. Йоканович же смотрит на подопечных, которые будут потом выступать в основе», — объяснил Крапивников.