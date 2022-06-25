Лещук рассказал, почему размазал торт по лицу Крида

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, почему размазал торт по лицу певца Егора Крида после матча с «Амкалом».

«У нас традиция: у кого день рождения, того должен догнать торт. Раз он пришёл в гости на наш стадион, то традиции отменять нельзя. Что сказал? Ничего такого. Он оценил прикол. Охранник? Это его работа. Он же не знал, что будет. А я никого не предупреждал. Некоторые ребята из команды, конечно, знали. Но если бы сказали представителям Егора, то и ему бы передали. И уже не было бы такого сюрприза. Почему я? Мы пересекались с ним на съёмках. Поэтому решил, почему бы не мне. Ему вроде понравилось», — сказал журналистам Лещук.

«Динамо» в товарищеском матче обыграло команду «Амкал» (5:0). На этой встрече присутствовал певец Егор Крид, у которого был день рождения. В игре принимал участие Александр Овечкин.

Ранее Овечкин высказался об участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».