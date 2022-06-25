Гол Овечкина помог «Динамо» разгромить «Амкал»

Московское «Динамо» с разгромным счётом нанесло поражение любительской команде «Амкал» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 5:0 в пользу бело-голубых.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Игру посетили более 15 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».











