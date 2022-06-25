Овечкин — о голе за ФК «Динамо»: мечта сбылась
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Мечта сбылась. Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал», — цитирует Овечкина «Чемпионат».
Овечкин отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.
36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».