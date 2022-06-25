Овечкин — о голе за ФК «Динамо»: мечта сбылась

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал гол в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

«Мечта сбылась. Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Овечкин отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».











