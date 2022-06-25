Овечкина позвали в сборную России по футболу после первого гола за «Динамо»
- РИА Новости
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«Александр Овечкин и футбол — дебютировал за «Динамо», забил в первом матче. Ждём в сборной, легенда», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Овечкин отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.
36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».