Гендиректор «Динамо»: Овечкин забил мяч и отработал свой контракт

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал участие капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

«Всё случилось, Саша забил, контракт отработан, мы победили, все довольны. Рассматриваю ли продление контракта? Надо рассмотреть новый. Все получили удовольствие, настроение отличное. По поводу матчей с блогерскими командами — подумаем. Оценим охваты, которые получили за счёт этого. Говорят, у нас уже более 1 млн просмотров матча. Посмотрим, сколько просмотров наберёт видео с Сашиным голом и, исходя из этого, сделаем вывод, будем ли делать что-то такое в дальнейшем», — сказал Пивоваров журналистам.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».