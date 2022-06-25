Гендиректор «Динамо»: Овечкин забил мяч и отработал свой контракт

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Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал участие капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

«Всё случилось, Саша забил, контракт отработан, мы победили, все довольны. Рассматриваю ли продление контракта? Надо рассмотреть новый. Все получили удовольствие, настроение отличное. По поводу матчей с блогерскими командами — подумаем. Оценим охваты, которые получили за счёт этого. Говорят, у нас уже более 1 млн просмотров матча. Посмотрим, сколько просмотров наберёт видео с Сашиным голом и, исходя из этого, сделаем вывод, будем ли делать что-то такое в дальнейшем», — сказал Пивоваров журналистам.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. 

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом». 

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