«Забил больше, чем Роналду»: Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве. По мнению известных тренеров Андрея Кобелева и Вячеслава Быкова, приглашение Овечкина — отличный ход с точки зрения популяризации футбола в стране, а их коллега Кирилл Новиков уверен, что нападающий отметится несколькими голами.

Александр Овечкин пополнил ряды спортсменов, которые этим летом решили ненадолго сменить специализацию. Сначала Александра Трусова променяла лёд на легкоатлетический стадион, потом Алина Загитова надела боксёрские перчатки и уже собирается провести спарринг с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

И вот в пятницу, 24 июня, футбольное «Динамо» объявило о подписании контракта на один матч с прославленным хоккеистом. Он выйдет на поле в составе бело-голубых на игру с командой блогеров «Амкал», но не под привычным восьмым номером, а под третьим — как когда-то его отец Михаил.

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за московское «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта сыграть за родной клуб в стартовом составе или просто посидеть на скамейке и побыть на игре. Моя мечта осуществилась, поэтому увидимся завтра на матче», — сказал Овечкин в видеоролике, размещённом в официальном Telegram-канале клуба.

Как сообщил новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович, капитан «Вашингтона» сыграет на позиции нападающего, так как за свою карьеру он записал на свой счёт множество голов.

«Будет странно ставить его защитником или вратарём. Постараюсь максимально мотивировать команду на завтра, все сыграют по 45 минут», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

Овечкин — воспитанник «Динамо» и один из самых преданных фанатов бело-голубых. Прилетая в Россию в межсезонье, он старается посещать все спортивные мероприятия, где участвуют динамовцы. Так, в конце мая Александр побывал на финальном матче футбольного Кубка России, в котором подопечные тогда ещё Сандро Шварца уступили «Спартаку».

В «Динамо» не скрывают, что основная цель предстоящего матча заключается в привлечении дополнительной аудитории, так как футбол — это часть индустрии развлечений. Что касается участия форварда НХЛ, то генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров напомнил, что в советские времена хоккеисты нередко играли в футбол — и наоборот.

«Достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне. Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее — у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду. Мы надеемся, что в матче с «Амкалом» он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что этот матч будет для него первым, но не последним», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Мнения специалистов по поводу предстоящего шоу-матча разделились. Одни считают, что подобные мероприятия позитивно влияют на развитие спорта, притягивают внимание фанатов и привлекают детей в спортивные секции, а другие не видят в них смысла.

Так, бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал предстоящую игру хорошим ходом с точки зрения пиара.

«Александр Овечкин — настоящий динамовец. Если есть возможность сделать какой-то хайп, провести товарищеский матч, почему нет? Я знаю, что Александр очень любит футбол», — отметил специалист.

В свою очередь, экс-главный тренер хоккейной сборной России Вячеслав Быков отметил, что любые действия со стороны именитых спортсменов дают положительную динамику и способствуют тому, чтобы люди занимались спортом. А Вячеслав Фетисов заявил, что Овечкин может позволить себе сыграть в любом виде спорта, главное — избежать травм. К теме возможных повреждений обратился и бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. Но, по его мнению, Александру на 100% ничего не угрожает.

«Это просто шоу, к которому надо соответственно относиться. Играют с блогерами, поэтому все просто побегают, получат удовольствие. Думаю, как обычно у нас это бывает, пару голов забьёт и будет доволен этим», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

А экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что в субботнем матче прославленный спортсмен сыграет не нападающим, а вратарём. «Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него всё в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо», — сказал бывший футболист.

Среди тех, кто не слишком высоко оценил динамовскую задумку, оказался Сергей Силкин. Он заявил, что уровни команд отличаются как небо и земля, поэтому говорить о какой бы то ни было спортивной составляющей не приходится.

«Внимание хотят привлечь? Да, необычное какое-то действие. Понятно, Овечкину тренировка нужна для подготовки к чемпионату, можно где-то пошевелиться. Даже трудно это комментировать. Это больше шоу, чем действительно какое-то спортивное мероприятие. Если «Динамо» будет пропускать, понятно будет — это договорная игра. Не знаю, какой смысл матча, кроме как устроить шоу», — сказал Силкин.