Овечкин может сыграть за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом»

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в товарищеском матче с блогерской командой «Амкал» в составе московского «Динамо».
Овечкин может сыграть за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом»
  • AP

«В клубе обсуждается возможность участия Овечкина в матче с «Амкалом», — цитирует «Матч ТВ» пресс-атташе бело-голубых Полину Лысенко.

Контрольная игра состоится 25 июня. Начало матча — в 19:00 мск.

36-летний хоккеист является воспитанником «Динамо». Он выступал за столичную команду с 2001-го по 2005-й и с 2012-го по 2013-й.

Ранее в «Динамо» сообщили, что испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович вошли в тренерский штаб Славиши Йокановича.

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