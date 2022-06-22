Кристобаль и Филипович вошли в тренерский штаб Йокановича в «Динамо»

В московском «Динамо» сообщили, что испанец Рафаэль Кристобаль и серб Саша Филипович вошли в тренерский штаб Славиши Йокановича.

49-летний Кристобаль ранее помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе». До этого он несколько сезонов проработал в Ла Лиге в «Леванте», «Вальядолиде» и «Лас-Пальмасе», сообщает пресс-служба бело-голубых.

40-летний Филипович работал в клубе «Младость» (Нови-Сад).

«Динамо» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 сыграет дома с «Ростовом» (15 июля).

Новым главным тренером «Динамо» был назначен Йоканович. Большую часть карьеры 53-летний специалист провёл в Англии, где дважды выводил команды в АПЛ. На своём посту он заменил Сандро Шварца, под руководством которого «Динамо» завоевало бронзовые медали в сезоне-2021/22.

Ранее ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко подтвердила, что станет пресс-атташе клуба.